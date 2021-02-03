Премьер-министр Денис Шмыгаль открыл Кабмин 3 февраля с темы вакцины от коронавируса. Он заявил, что вакцинальная кампания стартует уже в ближайшее время, по анонсированному ранее графику, то есть, в первую очередь будут прививать врачей. В ближайшие недели Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе Covax, и это только старт поставок.

Более значительные объемы доз Украина получит в феврале-марте, - заверил Шмыгаль. По его словам, на вакцинации будет работать 500 бригад, 1,5 тысячи прививочных кабинетов и 50 вакцинальных центров по всей стране.

В целом же, как сказал премьер, коронавирусная статистика в Украине пошла на спад - если в декабре в стационарах лечилось 28 тысяч человек, то сейчас - менее 18,3 тысяч.

Поэтому уже в ближайшее время Украина может вернуться к адаптивному карантину, с разными ограничениями для отдельных регионов. Соответствующее постановление будет вынесено на один из ближайших Кабминов.

Из анонсов можно отметить также большую приватизацию. В Фонде госимущества отчитались, что подготовка к приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГКХ) и Первого киевского машиностроительного завода ("Большевик") уже фактически завершена. Следующий эпатаж - аукционы. И попросило дать протокольные поручения ряду министерств по ОГКХ. Чтобы дать потенциальным инвесторам больше информации об объекте, предлагается снять гриф "для служебного пользования" с данных о разработках этим предприятием полезных ископаемых и их запасов.

Шмыгаль вспомнил также о теме коммунальных тарифов. Причем, если еще на прошлом Кабмине анонсировался меморандум с местными властями по тарифам, то сейчас о нем уже никто не говорит. Премьер прокомментировал тарифную тему как уже решенный вопрос - газ по 6,99, тарифы на отопление местные власти обещали не поднимать, субсидии в январе были выше, чем в декабре. То есть, с тарифами, якобы, уже все в порядке.

Между тем, местные власти и коммунальщики не знают, что им делать с разными ценниками на газ, ведь производители тепла так и не получили право покупать газ по 6,99. Это значит, что их долги перед "Нафтогазом" будут только расти. Как и долги населения по коммуналке. Но главный шок для людей еще впереди - ведь они как раз на днях начнут получать рекордные январские платежки.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 3 февраля.

"Обрезание" Кабмина

Правительство одобрило законопроект об урезании своих же полномочий.

Как указано в пояснительной записке, речь идет о лишении Кабмина "несвойственных ему функций", которыми он сейчас "перегружен".

И это, якобы, не позволяет правительству сосредоточиться на стратегически важных вопросах и формировании государственной политики. Попросту говоря, "быт заедает". Поэтому некоторые полномочия решили перебросить на профильные министерства, ведомства, органы исполнительной власти.

Для этого предлагается внести изменения в три с лишним десятка законодательных актов. В итоге список полномочий Кабмина "похудеет" на 51 позицию.

Большинство вопросов, от которых хочет избавиться Кабмин - не ключевые, а, скорее, узкопрофильные. Скажем, сейчас правительство регулирует условия и порядок заключения соглашений с гражданами по участию в оперативно-разыскной деятельности. Эти задачи предлагается переложить на МВД, Минобороны, Минюст. То же самое по защите сотрудников оперативных подразделений. Порядок прохождения медосмотров перебросят на Минздрав, венные медэкспертизы - на Минобороны, СБУ. Формат нотариальных документов будет утверждать не Кабмин, а Минюст, маркировку алкогольных и табачных изделий - Минздрав и т.д.

Но есть и достаточно важные пункты. Скажем, вопросы передачи госимущества в коммунальную собственность отойдет ФГИ и органы местного самоуправления. И только если они не договорятся, вмешается Кабмин.

Также правительство может лишиться полномочий по утверждению зарплат работникам местных администраций и расходов на их содержание. Все это будет прописываться исключительно в бюджете.

Зерновой рынок (в частности, порядок декларирования зерна, договоры по его хранению и пр.) хотят передать в ведение Минэкономики. Допризывной подготовкой займутся Минобороны и Минобразования.

Стоит отметить, что министерства и сейчас курируют "свои" вопросы, готовят по ним нормативно-правовые акты. Но обязательное условие - они выносятся на Кабмин, где за документы могут и не проголосовать. То есть, включается фактор коллегиального решения.

Если его уберут, Кабмин уже не будет нести отвественности по ряду решений, то есть, фактически, непонятно с кого и спрашивать, — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

А это не исключает злоупотреблений, ведь договориться с "человеком в министерстве" проще, чем пролоббировать то или иное решение через Кабмин, - отмечает Кравец.

Интересно, что на этом же заседании Кабмин своим распоряжением ликвидировал целый список совещательных органов, работающих при правительстве. В частности, Консультационный совет по социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, Межведомственную рабочую группу по вопросам разработки и ведения реестра нарушений прав журналистов на временно оккупированных территориях, Комиссию по вопросам защиты прав инвесторов и др. С полным списком ликвидируемых организаций можно ознакомиться здесь.

По словам главы секретариата Совета предпринимателе при Кабмине Андрея Забловского, ничего экстраординарного в данном решении Кабмина нет. "Это обычная практика, когда ликвидируют неработающие органы. Их периодически фильтруют", - пояснил нам Забловский.

Тем не менее, в правительственном Офисе по европейской интеграции отметили, что это решение нарушает международные обязательства Украины.

"В свете передачи части полномочий на министерства, ликвидация еще и консультационные органов может привести к тому, что качество подготовки подзаконных актов снизится", — добавил Кравец.

Как будут работать индустриальные парки

В Украине хотят упростить работу индустриальных парков. Напомним: о "зеленом свете" для инвесторов говорят уже давно, несколько индустриальных парков построены, но вот действительно ощутимых преференций для бизнеса, которые бы привлекли в нашу страну инвесторов, до сих пор нет.

Чтоб исправить ситуацию, Минэкономики разработало новый законопроект на тему индустриальных парков. В нем, в частности, предлагается прописать гарантии подключения к инженерным сетям, бесплатное подключение к электросетям (что для бизнеса очень важно), право вести складскую деятельность на территории индустриального парка и пр.

Но есть и изначально проблемные пункты. К примеру, о финансировании инфраструктуры и подключений к сетям индустриальных парков за счет государственного и местных бюджетов. Не факт, что такое финансирование на практике будет, особенно со стороны и без того дырявых местных бюджетов.

Кроме того, расширен список документов, которые нужно подать для включения индустриального парка в Реестр. К примеру, нужно будет представить подтверждение того, что индустриальный парк вписывается в стратегию развития определенного населенного пункта, результаты инженерной экспертизы, согласование от местных градостроительных органов. То есть, придется побегать по кабинетам. Что выглядит, как минимум, странно, так как не упрощает, а, наоборот, усложняет создание индустриальных парков, ведь появляется лишняя бумажная волокита.

Доплаты для медиков

На одном из последних заседаний Кабмин прописал, что в школах и детсадах обязательно должны работать медики. На крайний случай - учебное задание может заключить договор на обслуживание с клиникой.

3 февраля правительство вернулось к теме медобслуживания к школах. В частности, прописало зарплаты для школьных медработников. Как указано в пояснительной записке к постановлению Кабмина, на сегодняшний день медсестры в учебных заведениях зарабатывают от 3,3 до 3,8 тысяч гривен, а врачи - 4- 5 тысяч, что провоцирует массовые увольнения.

Чтобы избежать этого, Кабмин предлагает с 1 января этого года и до окончания карантина доплачивать медикам в учебных заведениях еще по 20% от тарифного оклада. То есть, медики будут получать дополнительно по 600-1000 гривен. Удержат ли их такие надбавки в школах и детсадах - пока неясно, ведь по всей системе здравоохранения страны идет глобальный тренд - медсестры и врачи увольняются и едут искать лучшей жизни за границу, в частности, в Польшу и Германию, где зарплаты значительно выше, чем у нас.

Но в случае с школами есть еще дна проблема - Минздрав уже разослал в областные администрации письма, в которых говорится, что учреждения образования, в штате которых есть медработники, должны получать лицензии на проведение хозяйственной деятельности в сфере медицинской практики. То есть, фактически такие же, как получают клиники. Понятно, что это - дополнительная головная боль для школ, поэтому не исключено, что они будут сами увольнять медиков.

По 2 тысячи за карантин

Кабмин прописал порядок предоставление помощи по частичной безработице. Речь идет о деньгах, выплата которых предусмотрена законом о соцподдержке граждан в период карантина, принятом в декабре 2020 года.

В заключительных положениях к закону указано, что Кабмин должен принять подзаконные акты, что, собственно, он и сделал.

В порядке предоставление помощи указано следующее:

помощь предоставляется центрами занятости на работников, которые потеряли часть или всю зарплату вследствие временной остановки предприятия

деньги выделяются работодателям, деятельности которых связана с производством продукции, вне зависимости от формы собственности предприятия. То есть, на сферу услуг и общепит эта помощь не распространяется.

средства выделяются на работников, за которых в последние 6 месяцев платили ЕСВ, и если сокращение рабочего времени составило 50% и более от нормативного.

трудовые отношения должны быть оформлены официально

Помощь не будет выдаваться в таких случаях:

остановка производства имеет сезонный характер или же возникает по производственным причинам. Этот пункт, кстати, может стать поводом для дополнительных отказов. Ведь доказать, что предприятие не работало именно из-за карантина, а не, скажем, по производственным причинам, не так просто

есть возможность трудоустройства работника на другие подразделения (в другие цеха). Данный пункт тоже может стать поводом для отказа. Редко когда предприятие замирает полностью, какие -то цеха всегда работают. Работодателю придется обосновать, почему он не занялся переводом людей на действующие площадки.

на работников по совместительству

если человек уже получает оплату за простой (в том числе, за счет компании)

Работодатель может потребовать помощь не позже чем через 6 месяцев с начала простоя. Нужно собрать целый пакет документов, в частности, копию общего решения руководства компании и профсоюза о том, что остановка предприятия является вынужденным шагом и предприняты все меры его предотвращения.

Решения о выделении помощи или отказе должны приниматься в течение трех рабочих дней. Но центр занятости может вернуть документы на доработку.

Как будут считать сумму компенсаций? В Порядке указано, что средства насчитываются почасово (то есть, по количеству сокращенных часов работы) из расчета две третьих тарифного оклада. Но сумма не может превышать размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть, 2270 гривен в месяц.

Деньги на безработицу

Но есть нюанс с выплатами по частичной безработице - найдутся ли на них деньги.

Фонд страхования на случай безработицы уже и так в долгах. Сегодня Кабмин как раз решал как быть с почти 1,3 млрд, которые были выделены Фонду в прошлом году на поворотной основе.

Отдавать их фактически не из чего. Бюджет Фонда на этот год составляет 3,2 млрд, чего явно недостаточно. Ведь в прошлом году количеств претендентов на помощь по безработице выросло на 50%. В этом году занятость увеличится всего на 0,02%, а снижение безработицы будет незначительным (9,2% против 9,4%),- указано в пояснительной записке к проекту.

Поэтому "поворотные" 1,3 млрд для Фонда соцстраха решили сделать "неповоротными".

1,6 млрд на больничные

Жесткий дефицит средств сейчас также в Фонде страхования по временной утрате трудоспособности, откуда украинцам выплачивают больничные. Кабмин выделил Фонду дополнительно больше 1,6 млрд. Как указано в пояснительной записке, это связано с резким увеличением затрат: в октябре средние ежедневные выплаты Фонда превысили 75 млн гривен (что на 31% превышает средний показатель за 9 месяцев), в ноябре - уже свыше 105 млн (плюс 40% к среднему показателю), в декабре — 131 млн (плюс 24,5%).

В итоге уже есть неоплаченные больничные на 1,37 млрд. Также Фонд задолжал почти 270 млн гривен по выплатах по беременности и родам, и 362 млн - по помощи на захоронение.

Как будут делить 6 млрд на "депутатские хотелки"

Правительство утвердило новые правила распределения субвенции на соцэкономразвитие отдельных территорий. Напомним: эту бюджетную статью называют "депутатскими хотелками". Она из года в год появляется в проекте госбюджета в аккурат под голосование, и, как считается, именно за счет "соц-эконома" собираются депутатские голоса "за".

На этот год субвенция на социально- экономическое развитие территорий - 6 млрд гривен.

И распределять эти деньги будут по- новому.

Одна из ключевых новаций: сумма субвенции больше не зависит от размера населенного пункта. Ранее 80% средств распределяли с учтем численности населения, в новом же порядке этот пункт убрали. То есть, райцентр и мегаполис получили фактически одинаковые права на деньги.

Главным распорядителем денег, вместо Минрегиона, стал Минфин.

Тут есть дополнительные риск: финансовое ведомство более скрупулезно относится к разного рода выплатам, и, если бюджетная дыра будет расти, соц-эконом могут и прикрутить.

Из действующего порядка убрали пункт, что деньги субвенции могут идти на борьбу с коронавирусом. То есть, в представлении Кабмина эпидемия уже закончилась.

Условия для получения средств следующие:

наличие уже утвержденных проектов строительства с экспертизой

возможность местных властей в дальнейшем содержать за счет местных бюджетов объекты, которые будут финансироваться. Образно говоря, денег на огромный спорткомплекс с бассейном для села с копеечным бюджетом, скорее всего, не дадут.

Формула для пособий

С подачи Минсоцполитики Кабмин принял постановление, которое прописывает - как будут определять совокупный доход семьи при назначении различных пособий и компенсаций (в том числе, субсидий).

Нововведение несколько.

Данные, предоставленные претендентом на выплаты, будут проверяться по общей информационной базе. Если человек подает заявление не по месту регистрации, соцслужбы обязаны проверить - не получает ли он пособия еще и там.

Сами пакеты документов, которые нужно подавать, при этом не меняются (паспорт, идентификационный код, справка о составе семьи, заявление с указанием среднем дохода семьи на основании данных о доходах каждого члена семьи за последние 6 месяцев).

В сумму совокупного семейного дохода включили помощь по уходу (за инвалидом, пенсионером и др.), соцпомощь лицам, не имеющим права на пенсию (так называемая социальная пенсия, которая платится с таким расчетом, чтобы дотянуть доход человека до минимального прожиточного уровня).

Каждая дополнительная гривна, которая учитывается в совокупном семейном доходе, в итоге работает на уменьшение суммы пособий и субсидий.

К слову, еще одним постановлением Кабмин как раз повысил с 1 февраля выплаты по уходу за детьми с инвалидностью. Рост - в два раза (с 50-75% прожиточного минимума до 100-150% в зависимости от заболевания ребенка и группы инвалидности).

Лекарства без регистрации

Кабмин разработал порядок по формированию списка незарегистрированных лекарств, которые разрешат ввозить в нашу страну. Напомним: сама возможность такой схемы прописана в законе, принятом в марте прошлого года, на волне карантина. Он прописывает, что можно использовать незарегистрированные препараты, если нет другой альтернативы, потребность в лекарстве небольшая (для редких болезней) и пр. Без регистрации можно использовать не все лекарства, а только те, что зарегистрированы в США. Швейцарии, Японии, ЕС, Канаде, Австралии, то есть, странах с жестким фармацевтическим регулированием.

Порядок следующий: свой предложения о ввозе того или иного препарата без регистрации смогут подавать центральные органы исполнительной власти, больницы, орган, осуществляющий госзакупки, общественные организации и др. Нужно собрать пакет документов (обоснование - почему именно это препарат), данные по регистрации в других странах, инструкции и пр.

Эти предложения будет рассматривать Минздрав. Ведомство может включить препарат в список или отказать заявителю (с указанием оснований).

Передача ПТУ местным бюджетам

Кабмин вернулся к теме передачи ПТУ и техникумов в коммунальную собственность. Минобразования разработало проект о подготовке таких учреждений к смене собственника.

Напомним: попытка перебросить училища на местные бюджеты уже была. Еще в 2018 году в бюджете прописывалось, что платить за подготовку специалистов в учебных заведениях 1-2 уровней аккредитации должны из областных бюджетов. А сами училища и техникумы передаются из госсобственности в коммунальную.

Но тогда процесс передачи так и не закончили, в том числе, по причине жестоко сопротивления со стороны местных властей. Они утверждали, что не потянут содержание ПТУ и будут вынуждены их закрывать.

Но формально процедуру поставили на стоп, якобы, из-за того, что технически не успевают подготовить все документы.

Теперь расписали детальный план - как будут передавать ПТУ и техникумы на места. В 1-2 квартале 2021 года Минобразования проведет совещания по проблемным вопросам с областными администрациями и проверит правоустанавливающие документы учебных заведений. Также до конца второго квартала планируется решить все вопросы с документами, земельными участками и пр.

До конца этого года будут подготовлены пакеты по передаче учебных заведений с обоснованиями и технико-экономическими расчетами. ПТУ и техникумы станут полностью коммунальными до конца 2022 года. При этом ответа на вопрос - будут ли на местах деньги, чтобы содержать еще и училища и техникумы (если финансирования с трудом хватает на школы) и не станут ли их массово закрывать - по-прежнему нет.