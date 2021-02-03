Президент Украины Владимир Зеленский назвал введение санкций против нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и закрытие трех принадлежащих ему телеканалов "мотивированным решением".

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Причем на сей раз на украинском языке, а не на английском, как утром.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физических и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию.

Благодарен и представителям гражданского общества - за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО. Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - написал глава государства.

Напомним, 2 февраля Зеленский отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и ZIK. За реакцией Украины и всего мира на такое решения "Страна" следит в обновляемом материале.

Также сообщалась, что пропрезидентская фракция "Слуга народа" еще е определились с позицией по поводу закрытия каналов.