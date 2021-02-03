В четверг, 4 февраля, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, а на дорогах возможна гололедица. Погода будет обусловлена атмосферными фронтами и атлантическим теплым воздухом.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западных и северных регионах Украины, а также в Винницкой области ночью ожидаются осадки, днем они пройдут уже по всей стране. На дорогах местами возможна гололедица, за исключением юго-восточных областей. Температура днем будет колебаться между 0 и +5 градусами, на юге потеплеет до +9.

В Киеве также пройдут дожди, температура днем +3...+5, а ночью похолодает до 0 градусов.

В пятницу, 5 февраля, в Украине не ожидается существенных осадков. Но в страну придет похолодание, температура в северных регионах опустится до -6...-11 градусов ночью и -3...-8 днем. В остальных регионах Украины будет немного теплее, днем от -3 до +2, а на юге страны +2...+7. По прежнему на дорогах местами гололедица, кроме юго-восточных областей.

Напомним, какой будет погода в феврале в Киеве, Одессе, Харькове и Львове уже рассказали синоптики.

Также сообщалось, что в конце января в Карпатах за два дня выпало больше метра снега.