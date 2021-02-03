Указ президента Владимира Зеленского о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, в рамках которых были отключены телеканалы NewsOne, Zik и "112 Украина", готовился в СБУ.

Об этом в Фейсбуке написал журналист Алексей Романов.

По его словам, доказательства этого можно найти, изучив свойства файлов Word с приложениями к соответствующему указу президента.

"На фото - свойства файла Word, это приложение 1 к указу о применении санкций. В нем - список физлиц, на которых наложены санкции. Организация, в которой готовился документ - СБУ. Фамилия автора - Верещагин", - написал Романов.

По его мнению, эта фамилия, вероятнее всего, - фейк, поскольку она принадлежала герою из "Белого солнца пустыни", а также известному русскому художнику.

"А вот исполнительница указана четко - некая Комисаренко Наталья Ивановна. Думали они недолго. Файл был создан 2 февраля в 20:02, последняя дата сохранения 21:49, время редактирования 18 минут", - сообщил журналист.

Похожая картина складывается и при изучении файла с приложением 2 к этому же указу, в котором содержится список юридических лиц, на которых тоже наложены санкции.

"В нем автор - некая Василенко Оксана Викторовна. А исполнительница - та же Комисаренко Наталья Ивановна.

Комисаренко Наталья Ивановна - головной консультант в Офисе Президента Украины", - написал Алексей Романов.

При этом декларация Комисаренко есть в Едином госреестре деклараций. Информация о Василенко Оксане Викторовне и "Верещагине" в открытом доступе отсутствует.

"Вероятно, это именно они работают в СБУ и готовили текст приложений к указу. Подготовив документ, они просто забыли нажать "удаление свойств и личной информации" У - уровень! Ну а "фамилия" автора Верещагин - это вообще за гранью добра и зла. Верещагин - герой фильма "Белое солнце пустыни". Это советская киноклассика о Красной Армии. Они сами себя называют псевдонимами героев советского кино. А потом, через запятую, этими же самыми руками проводят "декоммунизацию" и запрещают нам читать Булгакова. Удивительный цинизм", - написал журналист.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и мир реагируют на то, что Зеленский закрыл телеканалы NewsOne, Zik и 112.

Также мы писали о том, что "слуги народа" пока не определились с позицией по поводу закрытия каналов 112, NewsOne и Zik.