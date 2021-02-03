В Киеве за минувшие сутки выявлено 330 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Такие данные на утро 3 февраля привел городской голова Виталий Кличко. Таким образом, всего в столице за период эпидемии зарегистрировали 129 164 случаев заболевания Covid-19.

Кличко конкретизировал пол и возраст заболевших в течение последних суток:

178 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;





139 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;





6 девочек от 2 до 16 лет;





7 мальчиков от 2 до 16 лет.

За последние сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 32 пациента, 2370 человек выздоровели (всего 73515), а для 15 болезнь оказалась смертельной. Всего за время эпидемии в Киеве насчитывается 2392 летальных случаев Covid-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе (73), в Днепровском (70) и в Деснянском (67).

Ранее "Страна" писала о том, что врач-эпидемиолог заявил, что статистика коронавируса в Украине не отображает реальной картины.

Также мы сообщали, что в одной из областей Украины за сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса.