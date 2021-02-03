В Тернополе суд назначил мужчине, который показывал половой орган прохожим в парке, штраф в размере 119 гривен. Во время заседания подозреваемый признал вину и раскаялся.

Об этом свидетельствуют данные в судебном постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Инцидент произошел 16 января в парке "Топильче" на улице Русской. Нетрезвый мужчина возле ресторана "Ковчег" показывал прохожим свой половой орган. Очевидцы происшествия вызвали на место полицию.

Во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и наложил на него штраф в размере семи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 119 гривен. При этом он должен оплатить также судебный сбор в 454 гривны.

Напомним, прошлым летом полиция поймала в Тернополе эксгибициониста, который объяснял свое поведение правом на отдых.

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