Международный олимпийский комитет (МОК) представил первую версию правил проведения Олимпийских игр в Японии. Ближе к апрелю их могут переделать.

Об этом пишет Telegram-канал РИА "Новости" в среду, 3 февраля.

Все прибывшие на Олимпиаду должны будут использовать приложение, в котором будут сообщать о своем самочувствии. Кроме того, необходимо максимально избегать физического контакта с окружающими и соблюдать дистанцию в два метра между собой.

Также прибывшие на Олимпиаду, должны будут сделать за 72 часа до вылета в Токио первый тест на коронавирус, второй - по прибытии и третий - покидая страну.

Зрители должны обеспечить себя защитной маской, которая должна быть как минимум двух-, а лучше трехслойной. Если же маска тканевая, то внутренний слой у нее должен быть из абсорбирующего материала, например хлопка, средний - из нетканого полотна, например полипропилена, и внешний - из неабсорбирующего материала, такого как полиэстер.

Поддерживать спортсменов можно лишь аплодисментами, кричалки и песнопения запрещены.

Напомним, олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент ее планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что Япония рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей.