Конечно, комплексы случаются в жизни каждого из нас, однако астрологи выделяют трех наиболее закомплексованных знаков Зодиака, которым сегодня можно попробовать избавиться от некоторых своих сомнений в плане внешности, сил и возможностей.

Это Тельцы, Девы и Скорпионы. Ниже приводим рекомендации, которые помогут взять волю в кулак и не переживать из-за денег, лишних килограммов, публичных выступлений или новых знакомств.

Тельцы (21 апреля - 21 мая)

Ваш главный комплекс - сомнение в том, что вы слишком неинтересны или бедны. На самооценку может влиять окружение, но чаще всего вас угнетает одиночество. Все потому, что слово "любовь" для вас - не пустой звук. Вам важно не только испытывать сильные чувства самому, но и получать обратную связь от партнера. Еще один аспект - финансы, в которых заключается ваша стабильность. Без запасов на черный день вы легко впадаете в депрессию, и, наоборот, имея "подушку безопасности" ваше душевное состояние выравнивается.

Для активизации жизненной энергии Тельцам важно носить аксессуары на левой руке: часы, браслет или кольца.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дев нередко преследует мысль о том, будто с ними "что-то вечно не так". В основном, все комплексы этого знака сводятся к внешним данным, манере поведения, лишним килограммам и сомнениях в своей харизме. При этом вы не скрываете своих комплексов и часто говорите о них вслух, чтобы знакомые разубедили вас в обратном. Ваше стремление к "идеалу" похвально, но старайтесь не сильно фантазировать, преуменьшая данные, которыми вас наградила матушка природа.

Талисманом уверенности для Девы могут быть ювелирные украшения из агата, жемчуга или сапфира. Эти камни принесут уверенность, храбрость и удачу обладателям, а также наладят общение, принесут новые знакомства и гармонию в семью.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпионам, особенно женщинам, очень важно, чтобы их любили и были им верными, встречали с работы, готовили вкусный ужин, устраивали романтические сюрпризы, дарили подарки. Мужчины этого знака - принципиальные и привередливые. Они могут обидеться на мелочь, но не признаться в этом, пока их любимая сама не догадается и не постарается загладить свою вину. Помимо всего этого, Скорпионы до жути боятся потерять вкус к жизни и увязнуть в рутине, стать невостребованными или потерять работу.

Талисманом Скорпионов являются, как ни странно, кактусы. Эти цветы в горшках на рабочем столе помогут сосредоточиться, успокоиться и рассудительно влиять на любую ситуацию. Мужчинам-Скорпионам помогают стать увереннее вещицы из серебра.