Верховная Рада поддержала еще один законопроект, необходимый для запуска Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), приняв за основу 239-ю голосами законопроект 3959-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Документ определяет ответственность служащих Бюро экономической безопасности за правонарушения по дисциплинарным уставам и предусматривает административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ.

"С целью приведения в соответствие норм действующего законодательства, возникла необходимость в подготовке данного законопроекта, что позволит Бюро экономической безопасности Украины должным образом выполнять свои полномочия по осуществлению предварительного расследования уголовных правонарушений. Так, данным законопроектом дополнен статьей Кодекс Украины об административных правонарушениях, которым предусматривается административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ", - заявил во время представления законопроекта народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Кроме того, согласно принятому сегодня законопроекту 3959-1, мошенничество с НДС станет новой статьей 222-2 Уголовного кодекса и подследственным БЭБ. Также вырастет размер штрафа за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85-119 тысяч гривен, будет введена ответственность за невыполнение постановления следственного судьи и закреплены полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования уголовных преступлений, отнесенных к подследственности БЭБ.

Напомним, 28 января Рада приняла законопроект №3087-д, который предусматривает создание Бюро экономической безопасности. Проект появился в парламенте еще в июле прошлого года после того, как украинские власти обязались запустить это ведомство в рамках Меморандума с МВФ. "Страна" подробно разбиралась, чем будет заниматься эта структура.