Бывший первый замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, который подозревается в организации убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил, что сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк не называл его заказчиком покушения на убийство.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Информация о том, что полковник Расюк на закрытом судебном заседании назвал меня заказчиком покушения на убийство Андрея Наумова, - фейк. Юрий Расюк таких показаний не давал. Этот фейк Наумов и Баканов в приказном порядке запустили через внештатного сотрудника нашей службы Бутусова (Юрий Бутусов - главред сайт "Цензор", советник министра обороны - Ред.)", - говорится в сообщении.

Также Нескоромный высказался по поводу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о закрытии трех украинских телеканалов. Он связал эти действия властей с намерением Zik, Newsone и "112 Украина" показать его пресс-конференцию.

"Не сомневаюсь, что вчерашнее решение СНБО о закрытии трех ТВ-каналов связано, в том числе, и с намерением транслировать мою пресс-конференцию в прямом эфире. В ОП всегда высоко ценили мою работу и мои достижения - мое участие в "Деле рюкзаков", "Деле бриллиантовых прокуроров", деле Юрия Грымчака и многих других делах, которые пока неизвестны широкой публике. Но, убежден, мои лучшие операции еще впереди", - добавил бывший сотрудник СБУ.

Напомним, в конце января СБУ обнародовала доказательства причастности экс-первого замглавы СБУ к организации подготовки убийства. Нескоромному было объявлено о подозрении по ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины. Также принимаются меры по его розыску, чтобы допросить как подозреваемого и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

Среди доказательств, подтверждающих причастность Нескоромного к подготовке убийства Наумова, есть видео и фотоматериалы, аудиозаписи его разговоров с сотрудником Антитеррористического центра СБУ Юрием Расюком и другими лицами.

22 января правоохранители в Киеве попытались задержать Дмитрия Нескоромного, однако сообщалось, что ему удалось сбежать.

Ранее Нескоромный пообещал раскрыть не известную общественности информацию о главе СБУ Иване Баканове и главе Офиса президента Андрее Ермаке.