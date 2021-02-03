Юрист Андрей Портнов прокомментировал "Стране" введение санкций против нардепа Тараса Козака, которое повлекло за собой отключение вещания трех принадлежащих ему телеканалов - ZIK, "112" и NewsOne.

По мнению Портнова, кейс "трех телеканалов" создает опасный прецедент в Украине. Он означает, что по такой же схеме, без суда и следствия, любого украинского гражданина можно лишить бизнеса из-за его неугодной политической позиции.

"Санкции введены незаконно. Это противоречит Конституции Украины и Закону "О санкциях". Против украинских граждан и украинских компаний запрещено вводить санкции. То есть, санкции против Тараса Козака и его каналов - это расправа. Причем расправа внесудебная.

Слово "санкции" в Украине уже стало нарицательным.

Что является особенно опасным - у власти получилось ограничить бизнес, гражданско-правовые сделки и финансовый оборот без решения суда. Напомню, что международные стандарты и украинские законы требуют, чтобы ключевые решения, связанные с собственностью, проходили через судебный контроль. Чтобы кого-то лишить собственности, нужен состязательный открытый судебный процесс, где должны быть обеспечены базовые права - право на защиту, право быть осведомленным о причине ограничений, подозрений, обвинений.

Блокирование телеканалов - это сигнал для всех: если у политических оппонентов власти есть бизнес, эти люди должны понимать, что в недрах власти может родиться решение отомстить за политическую позицию и лишить их бизнеса по такой же схеме. Объясняя это чем угодно.

Доказательства больше не нужны. Даже не нужно информировать, в чем смысл обвинений. Нужна только яркая пропаганда, поддержка пропагандистских лидеров общественного мнения и созданных на украденные у государства денег телеканалов - «Прямой», «Пятый». Кстати, телеканал «Прямой» лучше подходит под Закон "О санкциях". Сделка по нему была совершена на Кипре офшорными деньгами, доказательством чего являются 32 млн евро, арестованные в люксембургском банке, принадлежащих формальному собственнику канала Макеенко. Это демонстрация двойных стандартов. Расправа над одними и коллаборация с другими.

Правящую власть эта история переместит в электоральное поле Порошенко - националистов. И отвернет от президента его основную аудиторию, которая голосовала за него на выборах - жителей Юга-Востока. То есть, ту аудиторию, которая пересекается со зрителями запрещенных телеканалов.

Верховный Суд - это будет суд первой инстанции, так как решение введено указом президента. Там журналисты смогут уже в состязательном судебном процессе потребовать показать основания для этих противоправных решений. Верховный Суд примет решение, которое он посчитает законным - но только не на основании директивы, подковерно спущенной от правителей. А значит, потом открывается путь к апелляционному обжалованию и к Европейскому суду.

Но главное. В цифровом веке журналисты найдут способ восполнить этот телевизионный пробел и все равно продолжат доносить свое мнение через альтернативные источники", - уверен юрист.

Напомним, вечером 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В том числе речь в документе шла об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих нардепу телеканалов - 112, NewsOne, ZIK. Позже глава государства прокомментировал свое решение.

Также сообщалось, что глава СБУ взял на себя ответственность за предоставление информации, на основании которой СНБО приняло решение закрыть телеканалы.