Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что заседания СНБО по закрытию телеканалов NewsOne, Zik и 112 не было, а санкции вводились путем "письменного опроса".

Об этом он заявил в ходе брифинга после заседания парламента, пишет Телеграм-канал "Политика страны" в среду, 3 февраля.

"Этот вопрос был в формате письменного опроса. Дополнительной информации для принятия решения я не услышал. Если такая информация есть, она не должна быть в закрытом режиме", - сказал он. То есть фактически имел место подлог (решение принималось без созыва заседания СНБО).

Также Разумков дал понять, что не поддерживает введенные санкции.

"Я считаю, что мы живем в стране, где идет война, в том числе гибридная и информационная... Но если мы говорим о санкциях, то их мы вводим в отношении тех, кого мы не можем наказать здесь. Это иностранные государства и хозсубъекты... Если мы говорим о терроризме, или эти люди помогают финансово "ДНР-ЛНР" или стране агрессору, то тут должно быть подозрение. И украинский суд должен принять решение, есть или нет", - сказал спикер Рады.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и ZIK.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о реакции Украины и мира на закрытие этих каналов.