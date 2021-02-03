За досрочную отставку действующего президента Украины Владимира Зеленского выступают больше 47% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС) проведенного с 27 января до 1 февраля.

"47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента В. Зеленского и проведения внеочередных выборов. Не поддерживают - 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос", - говорится в сообщении.

При этом полностью поддерживают отставку 36,8% респондентов. Реже такой ответ на вопрос социологов давали жители восточного региона (33,8%), чаще - жители Донбасса (38,1%).

Скорее поддерживают отставку 10,7%, скорее не поддерживают - 11,7%.

Совсем не поддерживают отставку Зеленского 29,4% респондентов. Большинство из них живет на востоке (38,8%), меньшинство - на Донбассе (17,9%).

Напомним, по данным "Соцмониторинга" действующий глава государства Владимир Зеленский и представители партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" прошли бы во второй тур президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Также мы писали, что Киевский международный институт социологии (КМИС) ранее зафиксировал падение президентского рейтинга Владимира Зеленского ниже 20%.