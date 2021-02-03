В среду, 3 февраля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3497 о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно устранения правовых коллизий в требованиях к уставу обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Документ поддержали 318 народных депутатов в ходе очередного заседания Верховной Рады.

Как отмечают в пояснительной записке к документу, законопроект является разрешением существующей коллизии между Законом Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и Хозяйственным кодексом Украины в части обязательных требований к уставам ООО и ОДО.

В документе предлагают исключить из Хозяйственного кодекса положение о необходимости определения в уставе долей участников ООО и ОДО. Кроме того, предлагается определить, что перечень обязательных требований к уставам ООО и ОДО должен определять исключительно Закон Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

Напомним, в течение сегодняшнего заседания парламентарии собираются рассмотреть проект постановления о Национальном плане вакцинации, законопроекты о ветеринарной медицине и усилении ответственности за домашнее насилие.

Также сообщалось, что Рада приняла закон, который позволяет владельцу дома автоматически получать право на земельный участок.