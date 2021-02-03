После отключения от эфира трех ведущих украинских информационных телеканалов ZIK, NewsOne и 112 обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины националист и член ультраправой организации "С14" Андрей Медведько, который недавно открыл кофейню в Ирпене, опубликовал в соцсети благодарственный текст президенту Украины Владимиру Зеленскому на немецком языке.

Он процитировал немецкую песню под названием "Мы - черный отряд Гайера", которая была одной из официальных песен формирований СС во времена Адольфа Гитлера.

"Мы - черный отряд Зеленского", - написал Медведько.

Напомним, накануне в Украине от вещания отключили три ведущих оппозиционных телеканала Украины 112, NewsOne и ZIK. После такого решения Владимира Зеленского ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента президента Украины.

"Страна" следит за реакцией мира на закрытие телеканалов.