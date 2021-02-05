Специалисты популярной в Украине лотереи Cosmolot рассказали об особенностях и преимуществах портала, а также на что обратить внимание новичкам и опытным игрокам.

Космолот получил свою популярность и поддержку пользователей благодаря сервису, безопасности, возможности выбирать из множества игр те, что наиболее интересны и использовать наиболее удобный способ оплаты и вывода денег.

Каталог игр онлайн-казино постоянно обновляется и пополняется новинками. Гемблер может выбрать любой слот и поиграть бесплатно, даже без регистрации. Портал следует мировым тенденциям и прислушивается к пожеланиям пользователей, поэтому играть можно как с компьютера, так и с мобильного устройства.

С чего начать

Создание своего аккаунта в Космолоте не занимает больше 10 секунд. После регистрации все пользователи получают бонус на свой счет (при условии пополнения счета на сумму больше 100 грн).

После регистрации открывается доступ к платным играм, таким как Hot 777, 20 Hot Blast, Hot Hot Fruit, Hot Party, Magic Hot 4 Deluxe, а также становится доступным участие в турнирах.

Ассортимент игр

Космолот собрал лучших представителей индустрии развлечений на одном портале. Здесь есть классические игры - игровые автоматы Hot Honey 22 VIP, 5 Dazzling Hot, Magic Hot. Есть несколько разновидностей рулетки и карточных развлечений - покер, баккара, блэкджек.

Также есть множество слотов с тематическим сюжетом - Christmas Gift

Rush, Vault of Fortune, Jackpot Raiders, Book of Gold: Multichance. В таких играх за основу берется история, например миф или легенда, поиск золота, популярный спортсмен или актер.

Как пополнять счет

Зарегистрированный пользователь, который хочет играть на деньги, должен внести депозит. Минимальная сумма, на которую можно пополнить - 50 грн. Для удобства гэмблеров на портале предусмотрено несколько вариантов пополнения счета - через Приват24, перевод с карт Visa и MasterCard, электронный кошелек или с помощью мобильного оператора.

Большое внимание Космолот уделяет вопросам безопасности своих игроков и честности игр. Портал регулярно проходит все проверки предписанные законодательством Украины, а также получил все необходимые лицензии.

Вывести деньги со счета можно только, если перед этим игрок подтвердил подлинность электронного адреса, номера телефона и личных данных, которые он указывал при регистрации.

Выводить средства можно на те же платежные сервисы, с которых пополняли игровой счет. Скорость обработки запроса зависит от способа вывода. Например, вывод денег на электронный кошелек обычно занимает несколько минут, а если на карту банка - то до 5 дней.

Онлайн-казино Космолот позволяет каждому любителю азартных игр отвлечься от рутины и расслабиться в любой удобный момент, при этом не беспокоясь о безопасности.