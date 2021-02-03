Более 60% украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Социологи с 27 января по 1 февраля опросили 1 205 респондентов старше 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма.

Оказалось, что 60,7% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов (43,5% - полностью поддерживают, 17,3% - скорее поддерживают). Не поддерживают ее 27,7% опрошенных (16,9% - совсем не поддерживают, 10,8% - скорее не поддерживают). Еще 11,5% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Напомним, также социологи выяснили, что 91% украинцев поддерживают тарифные бунты против повышения цен на коммуналку.

Кроме того, мы писали, что президентский рейтинг Зеленского упал ниже 20%.