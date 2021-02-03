По сравнению с декабрем 2020 года, в январе 2021 году президентский рейтинг действующего главы государства Владимира Зеленского упал почти на 5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

"Если бы в президентских выборах участвовали эти кандидаты, тогда сейчас наибольшую поддержку также получил бы В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года)", - говорится в сообщении.

На втором месте Юрий Бойко (17,5%), на третьем Петр Порошенко (13,1%). Далее следуют Юлия Тимошенко (10,6%), Игорь Смешко (8,8%), Владимир Гройсман (5,6%), Сергей Притула из "Голоса" (4,8%), Олег Ляшко (4,7%).

Напомним, по данным опроса от организации "Соцмониторинг", действующий глава государства Владимир Зеленский и представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" прошли бы во второй тур президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Также мы писали, что Киевский международный институт социологии ранее зафиксировал падение президентского рейтинга Владимира Зеленского ниже 20%.