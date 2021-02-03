ОПЗЖ возглавила рейтинг политических партий, обогнав "слуг народа" почти на 6%
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее воскресенье, то в украинский парламент прошли бы пять партий. В рейтинге лидирует "Оппозиционная платформа - За жизнь", далее с разрывом в 5,9% следует "Слуга народа".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Социологи с 27 января по 1 февраля опросили 1 205 респондентов старше 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Согласно исследованию, в парламент, преодолевая 5%-й барьер, прошли бы:
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 24,1%,
"Слуга народа" - 18,2%,
"Европейская солидарность" - 15,6%,
"Батькивщина" - 10,3%,
"Сила и честь" - 6,4%.
Набирают менее проходного процента на выборах в Раду:
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,6%,
"Свобода" - 3,6%
"Украинская стратегия Гройсмана", - 3,4%,
"Партия Шария" -3,2%
"За будущее" - 2,7%,
"Голос" - 2,4.
Другие партии имеют поддержку меньше 1%.
Ранее мы писали, что по данным "Соцмониторинга" действующий глава государства Владимир Зеленский и представители партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" прошли бы во второй тур президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.
Также рассказывали, что президентский рейтинг Зеленского упал ниже 20%.