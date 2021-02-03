Стокгольм заявил о неправильном толковании слов главы МИД Швеции Анн Линде во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что во время беседы с Лавровым Линде призналась в том, что пролила кофе на российского оппозиционного политика. На это заявление постом в соцсети отреагировала также и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Переговоры с Сергеем Лавровым глава МИД Швеции начала с рассказа о том, что пролила на Навального кофе. "Вы опасная женщина",- ответил российский министр", - говорится в посте Захаровой, который уже удален из соцсети.

Как заявили в посольстве Швеции, слова главы МИД Анна Линде были неправильно истолкованы, передает "Коммерсант".

"Линде говорила об (бывшем премьер-министре Швеции - Ред.) Улофе Пальме, когда рассказывала про кофе, а не о Навальном. Вот, что она сказала дословно (переводчик не вполне так ее перевел, тем не менее было понятно, что речь об Улофе Пальме): "Я рада, что Вы упомянули Улофа Пальме. В течение 13 лет я была членом совета и вице-председателем Международного центра Улофа Пальме. И имела возможность, прежде чем его, к сожалению, убили, встречаться с ним несколько раз. Даже пролила на него кофе", - говорится в комментарии посольства Швеции.

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