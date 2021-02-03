В среду, 3 февраля, в Карпатах наблюдается сильная метель. В горах почти нет видимости, а температура опустилась до -5 градусов.

Об этом в Facebook сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 08:30 среду на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Температура воздуха опустилась до -5 градусов.

"Видимости практически нет - она достигает 30 метров. Ветер - штормовой, юго-западный до 19 м/с", - сказано в сообщении.

Напомним, украинских водителей предупредили о туманах, дожде и снегопадах в среду и призвали к осторожности.

Также мы писали о том, что в среду на западе Украины пройдут дожди с мокрым снегом и публиковали карту прогноза погоды по регионам.