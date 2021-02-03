Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов взял на себя ответственность за предоставление информации, на основании которой СНБО приняло решение, которое ввел в действием своим указом президент Владимир Зеленский, о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

Цитирует Баканова пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале в среду, 3 февраля.

По словам главы ведомства, рекомендация о введении санкций принадлежит Верховной Раде и СБУ.

"Учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", - написал Баканов.

Он добавил, что решение о блокировке телеканалов не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - подытожил глава СБУ.

Напомним, вечером 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В том числе речь в документе шла об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих нардепу телеканалов - 112, NewsOne, ZIK.

Позже Зеленский прокомментировал решение о закрытии каналов.