Высший совет здравоохранения Бельгии ограничил использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, для иммунизации лиц старше 55 лет. Это решение связано с недостатком данных касательно возможных побочных эффектов для этой категории населения.

Об этом информирует газета Le Soir.

Согласно контракту AstraZeneca с ЕС, Бельгия получит первую партию вакцины в 80 тысяч доз 7 февраля. На данный момент в стране проходит вакцинация пациентов домов престарелых и их персонал, для этого используется препарат производства Pfizer/BioNTech.

План вакцинации в Бельгии предусматривает, что вакцина от AstraZeneca будет применяться в рамках перехода ко второму этапу вакцинации, целевой группой которой станет медперсонал королевства. Массовая вакцинация начнется в этой стране весной, точные сроки станут известны в зависимости от наличия достаточного объема вакцины.

Ранее подобное решение касательно препарата от AstraZeneca принял Институт вирусологии имени Роберта Коха в Германии и Минздрав Швеции.

По данным украинского министерства здравоохранения, наша страна получит этот препарат в первом полугодии.