Уханьский институт вирусологии посетила команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в Китае занимается исследованием происхождения коронавируса. Этот визит стал основным моментом их миссии по сбору данных и поиску информации относительно происхождения и распространения вируса. Об этом сообщает АР.

"Мы с нетерпением ждем очень продуктивного дня, чтобы задать все важные вопросы, которые нужно озвучить", - анонсировал предстоящую работу эксперт ВОЗ Питер Дашак.

По данным агентства, институт вирусологии в Ухане, который является одной из ведущих исследовательских лабораторий Китая, создал архив генетической информации о коронавирусах летучих мышей после вспышки тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году. Это привело к недоказанным утверждениям о том, что он может быть связан с начальной вспышкой Covid-19 в городе Ухань в конце 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВОЗ призвали приостановить вакцинацию в развитых странах.

Также мы сообщали, что у ВОЗ нет доказательств, что вакцинация снижает риск передачи коронавируса.