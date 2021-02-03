Более 90% украинцев поддерживают тарифные протесты против повышения цен на коммуналку, которые проходят в стране с конца прошлого года. Также более половины жителей Украины выступают за отставку правительства и парламента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи с 27 января по 1 февраля опросили 1 205 респондентов старше 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Отвечая на вопрос об отношении к тарифным протестам, 91,1% респондентов ответили, что они скорее или полностью их поддерживают. При этом не поддерживают - 6,3%, а 2,6% затруднились ответить на вопрос.

Также социологи выяснили, что 55,4% опрошенных скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабмина Не поддерживают - 29,2%, а 15,4% затруднились ответить на вопрос.

60,7% респондентов скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Не поддерживают - 27,7%, а 11,5% затруднились ответить на вопрос.

Также 47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента Зеленского и проведения внеочередных выборов, не поддерживают - 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос.

Напомним, ранее социологи выяснили, что 74% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

Также мы писали о том, что в 2020 году у украинцев было намного больше стресса, чем раньше.