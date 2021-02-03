Глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что фракция намерена определиться с позицией по вопросу введенных президентом Владимиром Зеленский санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik после обсуждения в ходе заседании фракции.

Об этом Арахамия рассказал журналистам, сообщают "Украинские новости" в среду, 3 февраля.

"По состоянию на сейчас надо созвать фракцию и совместно решать, послушать", - сказал председатель фракции.

Он также добавил, что сейчас у политической силы нет позиции по вопросу введенных санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, объяснив это тем, что данный вопрос не обсуждался.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и ZIK.

Позже он заявил о том, что это решение принято в рамках "борьбы в информационной войне за правду".

"Страна" ведет онлайн-репортаж о реакции Украины и мира на закрытие этих каналов.