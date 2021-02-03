Сенат США во вторник, 2 февраля, проголосовал за утверждение открытого гея Пита Буттиджича в должности министра транспорта. Политик стал первым представителем ЛГБТ сообщества в администрации США.

Об этом информирует CNN.

"Я доволен результатом сегодняшнего голосования в Сенате и готов начать работать с министерством транспорта США", - написал Буттиджич в своем Twitter.

До этого Буттиджич занимал должность мэра города Саут-Бенд в штате Индиана. Он также был одним из кандидатов от Демократической партии на последних президентских выборах.

По словам журналистов, от Буттиджича ждут, что он сыграет важную роль в продвижении "зеленых" инициатив президента США Джо Байдена. Речь идет о климатическом и инфраструктурном плане президента стоимостью $2 трлн, целью которого будет перестройка дорог, мостов, а также расширение парка общественного транспорта с нулевым уровнем углеродных выбросов.

Ранее мы писали, что Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Алехандро Майоркаса, которую ранее предложил президент США Джо Байден, на пост главы министерства внутренней безопасности (МВБ).

Напомним, недавно Сенат также утвердил Тони Блинкена государственным секретарем США.