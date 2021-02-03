Президент Владимир Зеленский прокомментировал отключение от вещания по его указу трех оппозиционных каналов - 112, NewsOne и ZIK. Он заявил о том, что это решение принято в рамках "борьбы в информационной войне за правду".

Соответствующий пост Зеленский опубликовал в Twitter на английском языке.

"Санкции - трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, 2 февраля Зеленский подписал указ о введении утвержденных СНБО санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и отключении от вещания каналов 112, NewsOne и ZIK.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о реакции Украины и мира на закрытие Зеленским этих каналов.

Также мы писали о том, что ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента Зеленского после его решения закрыть телеканалы NewsOne, Zik и 112.