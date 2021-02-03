Кабинет министров Украины сегодня, 3 февраля, рассмотрит инициативы, касающиеся лишения правительства несвойственных ему полномочий и также займется доплатами медработникам заведений образования.

Об этом свидетельствует информация на сайте Кабмина.

Так, сегодня правительство планирует рассмотреть проект постановления, предусматривающий обеспечение создания и функционирования Национальной веб-платформы центров предоставления административных услуг для повышения качества предоставления таких услуг в ЦПАУ.

Также Кабмин рассмотрит проекты постановлений об установлении доплат на уровне 20% медицинским работникам заведений образования до завершения карантина, о ликвидации некоторых консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, образованных Кабмином, об утверждении Порядка предоставления помощи по частичной безработице, об утверждении плана действий при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с пищевыми продуктами и кормами.

Кроме того, правительство может одобрить проект закона о внесении изменений в некоторые законы для усовершенствования принципов создания и функционирования индустриальных парков, а также законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении Кабинета Министров Украины несвойственных полномочий.

Ранее мы писали, что министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на заседание Кабинета министров проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина, в рамках которого регионы будут поделены на зоны ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

Также "Страна" сообщала, что Кабмин рассматривает возможность ослабления карантинных ограничений в некоторых регионах Украины до уровня, который соответствовал "желтой" и "зеленой" зонам.