Английский суд обязал его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также ряд других компаний-ответчиков выплатить Приватбанку один миллион фунтов стерлингов в счет возмещения судебных издержек.

Об этом сообщает пресс-служба банка в среду, 3 февраля.

По результатам слушания, которое состоялось 1 февраля 2021, старший судья, который устанавливает размер расходов, Гордон-Сейкер, удовлетворил ходатайство Приватбанка касательно дополнительного платежа в счет возмещения расходов банка и обязал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, вместе с другими компаниями-ответчиками, осуществить дополнительную выплату 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка до 15 марта 2021 года.

По данным пресс-службы банка, общая сумма выплаченных средств банка ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов (состоящая из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов Приватбанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возвращение 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018).

В банке добавили, что общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 по февраль 2022 года.

Напомним, Национализированный в декабре 2016 года "Приватбанк" спустя год подал иск в Высокий суд Лондона на Коломойского, Боголюбова и предположительно связанные с ними британские компании. Банк добился всемирного ареста их активов на сумму более $2,5 млрд.

С тех пор между финансовым учреждением и олигархами продолжаются суды. Например, в апреле "Приватбанк" подал новые иски против Коломойского и Боголюбова на сумму $5,5 млрд.

А вскоре после этого фирма Коломойского отсудила у банка 17 миллионов гривен.