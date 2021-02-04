Если в 1991 году обычная украинка за свою жизнь рожала 1,8 ребенка, то в 2019-м – всего 1,2. Пока рождаемость в Украине неуклонно снижается, в Родильном Доме "Лелека" только за 2020 год родилось 2350 детей. И это на 25% больше, чем в предыдущем. В чем секрет лучшего роддома Киева?

"Лелека" - это высокий уровень медицинской помощи

Мы помогаем появляться детям на свет с 2016 года и постоянно развиваемся. Поэтому с конца 2019 года являемся первым и единственным госпитальным медицинским учреждением в Украине с самой строгой международной аккредитацией.

В Родильном Доме придерживаются медицинских протоколов, построенных на принципах доказательной медицины и одобренных не только в Украине, но и США, и Западной Европе. Все эти документы формализованы в локальные протоколы для персонала.

В "Лелеке" помимо удобного родильного зала, комфортных палат, Вы найдете множество современного медицинского оборудования, умные технологии, а главное – внимательное отношение к пациентам. У Родильного Дома даже есть собственное мобильное приложение, позволяющее свести к минимуму хлопоты с документами.

Сравним количество рожденных детей в Украине, Киеве и Родильном Доме "Лелека" за 2017-20 годы.

Такое количество пациентов обеспечил наш высокий уровень медицинской помощи. Наши врачи – опытные и высококвалифицированные. Многие из них – лидеры в своих сферах врачебной деятельности.

Сегодня в Родильном Доме 400 сотрудников и они придерживаются современной корпоративной культуры. Отметим, что в Родильном Доме не принято "благодарить" врачей, вся оплата официально проходит через кассу. И "Лелека" – только для богатых – миф. Ведь мы за 4 года принимали пациентов с самым разным уровнем достатка и видом профессий. Поэтому "Лелека" входит в топ лучших роддомов Украины.

Мы провели более 7000 родов

Наш квалифицированный персонал постоянно учится и совершенствуется. Поэтому он умеет работать в различных условиях, предотвращать риски и быстро на них реагировать.

"Лелека" не отказывается от самых тяжелых случаев в акушерстве. Например, у пациенток с приращением плаценты на месте рубца после кесарева сечения раньше был единственный выход – удаление матки. Причем эта сложная операция должна была проводиться в специализированном лечебном учреждении. В Родильном Доме "Лелека" налажена технология эмболизации маточных артерий или введения специального баллона в аорту перед извлечением ребенка. Результат – меньше кровопотеря и женщина остается жить с маткой, может еще становиться матерью.

Для проведения таких операций собран целый штат высококлассных специалистов. Здесь необходимо участие 12-15 человек, в том числе сосудистого хирурга, уролога, трансфузиолога.

На сегодня в "Лелеке" провели более 7000 родов. Это были роды у женщины с миастенией (тяжелое неврологическое заболевание с последствиями для ребенка), и роды у пациентки, у которой во время беременности была выявлена лейкемия. Кроме того, у нас получала медицинскую помощь пациентка с разрывом матки до начала родовой деятельности и срочным извлечением ребенка из брюшной полости.

Вип-палата в роддоме "Лелека"

Персонал всегда рядом

Создать хорошее настроение будущим мамам помогает наш красивый цветной фасад и просторный холл. Также мы заменили скучное кафельное покрытие в родзале на стены с антисептическим покрытием. А для волнующего момента появления на свет малыша, у нас предусмотрена современная родильная кровать трансформер с 32 вариантами для оптимальных родов.

Кстати, у нас пациентки сами могут регулировать болевые ощущения во время родов благодаря самостоятельному управлению аппаратом для пациент-контролируемой эпидуральной анестезии.

Основной показатель успешности родов – постоянный контроль сердцебиения плода. У нас он обеспечен оборудованием самого высокого уровня.

Роды в "Лелеке" не заставят Вас нервничать, ведь все пациентки в родзале находятся под постоянным наблюдением. А в ординаторской и на посту медсестры предусмотрены большие экраны.

Палата "стандарт" в роддоме "Лелека"

Современная операционная

Инфраструктура и коммуникации являются важными составляющими "Лелеки". Наши две операционных оборудованы по последнему слову техники. Мы позаботились и о чистом воздухе: специальные автоматические системы здесь поддерживают постоянную температуру при 20-кратном воздухообмене. Этот ламинарный воздушный закрывает пациента на операционном столе от попадания нестерильного воздуха извне.

Здесь даже есть "умные" двери, которые открываются, как только приближаешься к ним. Ведь в медицине бывают ситуации, когда счет идет на секунды, и они могут спасти жизнь.

Вся необходимая аппаратура прикреплена на специальных потолочных консолях, на полу стоит только операционный стол. Это современная концепция операционных залов.

Операционная роддома "Лелека"

Спасаем новорожденных на уровне лучших клиник Европы и США

Малыш может появиться на свет раньше времени или родиться с проблемой, требующей экстренной компетентной помощи. Во всех этих случаях новорожденного переводят в блок интенсивной реанимации. Это примерно 1,5-2% от всех наших пациентов.

За 4 года деятельности "Лелеки" через это отделение прошло около 100 детей с массой при рождении менее 1500 грам. Кстати, самый маленький пациент в "Лелеке" родился всего в 680 г. Сейчас ему 2,5 года и он живет полноценной жизнью.

В свою очередь, в нашей послеродовой палате вас ждет удобная кровать, с изменяющейся геометрией полотна. Рядом предусмотрено устройство вызова персонала с переговорным устройством (все вызовы и переговоры фиксируются в компьютере). Есть даже специальное устройство для туалета новорожденного производства французской фирмы Loxos.

Комната выписки "Лелеки"

Станьте счастливыми родителями

Сегодня чтобы повысить уровень рождаемости в Украине, государство должно решить проблему с доступностью медицинской помощи. Ведь, к сожалению, в 2020 году на свет появилось меньше 300 000 новых граждан Украины. На графике приведена цифра за 9 месяцев 2020 года, однако и она красноречиво отображает непростую ситуацию.

С прошлого года НСЗУ начала оплачивать роды. Но по сути - это просто изменение методологии финансирования медицинских центров, в том числе родильных домов, когда определенная часть финансирования привязывается к формуле, зависящей от количества пациентов. Зачастую возможность частных медицинских центров оказывать услуги по тарифам НСЗУ преподносится как большое достижение.

Однако, здесь возникает проблема. Например, тариф за роды составляет около 8 тыс. грн. Доплату брать запрещено частным медицинским центрам. А других источников финансирования, которые есть в государственных медицинских центрах и покрывают коммунальные услуги, часть медикаментов, ремонт помещений, закупку нового оборудования, у частных медицинских центров просто нет. Таким образом, введя тариф 8 тыс. грн и говоря о том, что за эти деньги можно обеспечить качественные роды, чиновники лукавят, так как это возможно исключительно при наличии доплат или невыполнения ряда требований по безопасности медицинского процесса. Доплата может быть либо в виде покрытия части затрат медицинского учреждения, либо пациентом в кассу.

Но если государство заплатит часть денег за роды в "Лелеке", мы станем доступнее для большего количества людей. И на свет появится еще больше украинок и украинцев. Ведь решение вопроса с доступностью медицинской помощи нельзя затягивать.