Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине, которую предоставляет Министерство здравоохранения, не отражает реальной картины.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Если мы посмотрим данные, то увидим значительное снижение абсолютного количества выявленных случаев Covid-19, но при этом процент госпитализации превышает отметку в более 60%. При том, что в США - 3,5%, в Великобритании - не более 4%. Это говорит о том, что у нас, к сожалению, отсутствует качественная система выявления и работа с контактами. И за 2020 год Украина не наладила эту систему. Поэтому мы не имеем реальных данных в Украине", - сказал врач.

По его словам, страна должна создать те условия, при которых обществу будет удобно выполнять те или иные эпидемические мероприятия, однако для этого нужно время.

"На сегодняшний день государство не внедряет системно программу инфекционной безопасности. Если мы говорим о статистических данных, то буквально неделю назад у нас приняли приказ Минздрава о системе эпиднадзора за заболеваниями. Но это просто бумажка, ее еще нужно внедрить в государственной системе", - добавил он.

Напомним, по данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось на 3 285 человек. При этом в одной из областей за последние 24 часа не выявили ни одного нового случая Covid-19.

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