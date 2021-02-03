ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента Зеленского после его решения закрыть телеканалы NewsOne, Zik и 112

На заседании в среду, 3 февраля, нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявили, что их политсила намерена инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского после решения закрыть телеканалы NewsOne, Zik и 112.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика страны".

В ходе заседания на трибуне Рады по поводу закрытия телеканалов выступил нардеп Вадим Рабинович. Вокруг стояли другие депутаты ОПЗЖ.

"Фашизм получил свой цвет в Украине - зеленый", - заявил Рабинович и спел начало песни "Вставай, страна огромная".

Также Рабинович сказал, что ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента президента. Трибуну депутаты не блокировали.

Виктор Медведчук, в свою очередь, также прокомментировал введение санкций в отношении Тараса Козака и блокировку трех телеканалов - 112, Zik, Newsone

"Мы будем инициировать процедуру импичмента президента", - заявил политик.

"В 21 веке сложно закрыть рот тем, кто доносит правду до людей. Именно Зеленский вчера, не задумываясь, выбросил на улицу 1 500 человек, сотрудников трех телеканалов из которых 634 журналиста. Санкции не могут применяться к украинцам. Оснований для применения санкций в отношении Тараса Козака нет. В истории независимости Украины был случай когда закрыли канал "Гравис", это сделал тогдашний президент Леонид Кравчук, результат своим действия Кравчук увидел во время выборов, которые он проиграл. Зеленский сделал то что погубит его политически как президента", - заявил Виктор Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и ZIK.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о реакции Украины и мира на закрытие этих каналов.