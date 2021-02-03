В среду, 3 февраля, в Украине наблюдаются сложные погодные условия. На Закарпатье идет снег, а большинство областей страны окутал туман.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

По информации агентства автомобильных дорог, местами в Закарпатской области идет снег (снежный покров 2-6 см); в Волынской и Львовской областях - дожди; в большинстве регионов - туман.

На перевальных участках дорог преимущественно без осадков. На Абранском, Ужоцком, Торунском и Латирском перевалах Закарпатской области небольшой снег.

По информации "Укравтодора", в большинстве западных и в северных областях днем продолжится небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории - без осадков. Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман. На дорогах, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

В среду на дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.

"Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен", - добавили в "Укравтодоре".

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

Напомним, "Страна" писала о том, как тающий снег в Одессе затопил улицы и дороги.

Также мы сообщали, что синоптик предупредила о температурных качелях и резкой смене погоды в Украине.