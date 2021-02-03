Ведущая европейская лотерея EuroMillions вновь запускает супер-розыгрыш со стартовым призом в €130 млн, и у вас есть шанс выиграть этот джекпот из Украины!

До самого громкого события в лотерейном календаре Европы осталось всего несколько дней. В эту пятницу, 5 февраля, Евромиллионы проведут свой первый супер-розыгрыш в 2021 году. Супер-розыгрыши идентичны обычным тиражам лотереи во всем, за исключением одного – джекпота. В отличие от регулярных тиражей EuroMillions, джекпот супер-розыгрыша стартует с €130 млн. Жители Украины также могут испытать удачу, купив официальный лотерейный билет онлайн на сайте theLotter.com.

Как поясняет пресс-секретарь компании, Адриан Коореманс, "theLotter - это ведущий в мире сервис для приобретения лотерейных билетов онлайн, с местными филиалами в более 20 странах. Сотрудники компании покупают официальные лотерейные билеты от имени наших клиентов, тем самым позволяя им участвовать в крупнейших мировых лотереях вне зависимости от страны их проживания".

Вот как выглядит процесс участия в лотереях на сайте:

Зарегистрируйтесь на сайте сервиса Перейдите на страницу супертиража Евромиллионов и выберите ваши номера Выберите желаемое количество полей Подтвердите заказ

Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.

Если вам повезет угадать все 5 основных номеров тиража (от 1 до 50), а также 2 бонусных шара (1-12), вы выиграете джекпот! Вы также можете стать победителем, угадав лишь часть номеров. В дополнение к джекпоту, Евромиллионы разыгрывают 12 второстепенных призов. Небольшие выигрыши будут переведены напрямую на ваш баланс на сайте. Джекпот, а также другие особо крупные выигрыши, вам, возможно, будет необходимо получить лично. В таком случае представители theLotter.com свяжутся с вами, чтобы договориться о том, как передать вам ваш физический билет, и помогут вам организовать поездку.

Добавим, что все выигрыши выплачиваются полностью (после вычета соответствующих налогов). Заработок сайта – это небольшая надбавка к цене официального билета, которая оплачивается пользователем в момент оформления заказа.

Джекпот последнего тиража аккумулировал несколько раз и в итоге достиг потрясающей суммы в €200 млн – нового рекорда лотереи. Но рассчитывать на то, что это случится и на этот раз не стоит. Приз может быть сорван в любом тираже, а шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Купите билет на супертираж Евромиллионов, который состоится 5 февраля уже сегодня! Мы надеемся, что вам повезет!