Депутат от ОПЗЖ Илья Кива в кулуарах Рады заявил, что их фракция будет блокировать трибуну парламента из-за введения санкций в отношении Тараса Козака и блокировки трёх телеканалов, 112, Zik, Newsone.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика страны".

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Напомним, что ранее Илья Кива раскритиковал введенные президентом Владимиром Зеленским санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов - NewsOne, Zik и 112.

Своим мнением нардеп поделился на своей странице в Facebook.

"Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник пытающийся скрыть свои преступления.

Всем рот не заткнешь и шило в мешке не утаишь! А цыплят по осени посчитаем!", - написал Кива.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о блокировке трех оппозиционных каналов.