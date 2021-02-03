Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива раскритиковал введенные президентом Владимиром Зеленским санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов - NewsOne, Zik и 112.

Своим мнением нардеп поделился на своей странице в Facebook.

"Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник пытающийся скрыть свои преступления.

Всем рот не заткнешь и шило в мешке не утаишь! А цыплят по осени посчитаем!", - написал Кива.

Напомним, вечером во вторник, 2 февраля, Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет.

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