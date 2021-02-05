Сегодня 24-й лунный день в знаке Зодиака Скорпион, сильный и удачный день для бизнеса и активных действий. Успешно проходят творческие вечера, показы, концерты и выставки. Также день благоприятный для дел, связанных с деньгами и укреплением здоровья. Если вы чувствуете слабость - лучше больше отдыхать и вовремя ложиться спать.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Остерегайтесь чрезмерных эмоциональных нагрузок, чтобы не сойти с выбранной ранее "тропы здоровья" Вы слишком часто переоцениваете свои душевные энергозатраты. Пристально относитесь к хроническим болезням, связанным с сосудами. Также звезды советуют отказаться от любви к жирным видам мяса.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Тельцам захочется посвятить свои силы самореализации, может появиться стремление заработать необходимое количество денег, сесть за написание книги или начать учить иностранный язык. С этого дня вам может начать резко везти. Ориентируйтесь на число 7, оно принесет вам счастье и благополучие. Используйте правило семи рукопожатий, планируйте важные встречи на эту дату или время.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы будут чувствовать себя уверенными в финансовом плане благодаря денежным запасам, сделанным ранее. Вопрос заработка перед вами сейчас не стоит, поэтому вы не прикладываете большие усилия в этой области. Зато можете неожиданно открыть в себе талант. Новые способности станут творческим выходом из любовных волнений на протяжение всего года.

Рак (22 июня - 22 июля)

Ракам следует более трезво отнестись к своему здоровью, не поддаваться ненужной панике и стараться не перегружать почки и печень. Для вас важными будут внутреннее спокойствие и обозримая цель. Когда все ваши усилия будут направлены на достижение результата, а не собственную ипохондрию, вам будет не до походов к семейному врачу.

Лев (23 июля - 23 августа)

Львам нужно серьезно работать с финансовыми убеждениями. Ваши инвестиции и накопления должны стать стратегией жизни, а не просто нежеланием в какой-то момент жизни остаться без денег. Помните также, что любое вложение денег с обещанием высоких дивидендов - всегда рискованный шаг. Критически подходите к любым капиталовложениям.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Очень благоприятный день для творческих Дев. Вы будете переживать небывалый творческий подъем, который отразится на вашей работе. Также возрастут ваши организаторские способности. Если вы проявите старательность, проекты станут востребованными и интересными, к ним придет слава, а вас ждет известность.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весам важно избегать крупных инвестиций в бизнесе, которые чреваты банкротством. Лучше не позволять себе легкомысленных действий с деньгами. Некоторым представителям знака нужно быть особенно осторожными, чтобы воздержаться от дорогостоящей покупки, которая может вызвать в будущем только сожаление.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будьте осторожны и меньше доверяйте новым людям. Особенно если это будет связано с деньгами. Учитесь прислушиваться к знакам судьбы. Вселенная намекнет вам, где нужно проявить терпение и сговорчивость, чтобы не осложнить отношения с партнерами. Если вы пройдете через эти "тернии", вас ждут успехи в карьере и позитивные перемены.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В этот день бытового дзена Стрельцам может прийти в голову нужное и верное решение - что-то изменить в своей внешности. Если вы давно этого не делали, все изменения должны быть бюджетными, поскольку в феврале у вас могут возникнуть некоторые сложности, связанные с финансами.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козероги неспешным шагом продвигаются вперед к намеченной цели. Звезды советуют вам идти ступенька за ступенькой и не пытаться хитрить, чтобы добыть себе привилегии. Покровитель года таких действий не оценит, и все ваши маневры будут быстро раскрыты.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Вашей отзывчивостью и готовностью помочь окружающие могут сегодня злоупотреблять. Постарайтесь избегать вовлечения в планы и дела знакомых, даже если те активно будут пытаться вас втянуть в свои проекты. Водолеям, которые работают по найму, сейчас не лучшее время менять работу.

Рыбы (21 февраля -20 марта)

Новые возможности и высокий уровень заработка Рыбам подарят связи, дружба и правильно выстроенная коммуникация. Работать придется все так же напряженно, но с той разницей, что вы взойдете на новый уровень доходов благодаря новым знакомствам.