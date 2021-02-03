Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Алехандро Майоркаса, которую ранее предложил президент США Джо Байден, на пост главы министерства внутренней безопасности (МВБ)

Об этом сообщает АP.

"За" Майоркаса проголосовали 56 человек, против - 43. Он станет первым латиноамериканцем и иммигрантом, который возглавит МВБ США. На этом посту он, в частности, будет заниматься вопросами, связанными с пандемией и кибератаками.

Майоркас - член Демократической партии. Ранее возглавлял иммиграционную службу США, а затем занимал должность заместителя министра внутренней безопасности в администрации бывшего американского президента Барака Обамы, был прокурором Центрального округа штата Калифорния.

Ранее мы писали, что сенаторы США приступили к обсуждению и утверждению предложенных Джо Байденом кандидатов на ключевые посты в американской администрации.

Также сообщали, что ранее Сенат утвердил Тони Блинкена государственным секретарем США.