В среду, 3 февраля, в Киеве состоится очередное заседание Верховной Рады. Нардепы рассмотрят проект постановления о Национальном плане вакцинации, законопроекты о ветеринарной медицине и усилении ответственности за домашнее насилиие.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

В первом чтении Рада рассмотрит проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Также запланировано обсуждение в первом чтении законопроекта об увеличении административной ответственности за домашнее насилие.

В повторном первом чтении нардепы рассмотрят законопроект о совершенствовании деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Сегодня народные депутаты во втором чтении обсудят проект закона о ветеринарной медицине и благополучии животных.

Кроме того, в планах - рассмотреть проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19.

Напомним, Рада приняла закон, который позволяет владельцу дома автоматически получать право на земельный участок.

Также мы писали о том, что Верховная Рада проголосовала за урегулирование использования дронов в Украине.