В одной из областей Украины за сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса. Статистика по регионам
В Украине, где количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 3 285 человек, выявлено уже 1 227 164 случая Covid-19.
Об это свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
По данным Минздрава, в Хмельницкой области за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения. В 10 регионах страны за день обнаружили менее 100 новых пациентов.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 3 февраля:
Киев - 330 случаев;
Винницкая область - 192 случая;
Волынская область - 94 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 62 случая;
Закарпатская область - 129 случаев;
Запорожская область - 211 случаев;
Ивано-Франковская область - 298 случаев;
Киевская область - 164 случая;
Кировоградская область - 40 случаев;
Луганская область - 61 случай;
Львовская область - 182 случая;
Николаевская область - 65 случаев;
Одесская область - 177 случаев;
Полтавская область - 192 случая;
Ровенская область - 101 случай;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 230 случаев;
Херсонская область - 23 случая;
Хмельницкая область - 0 случаев;
Черкасская область - 98 случаев;
Черновицкая область - 165 случаев;
Черниговская область - 53 случая.
Напомним, Украина на 11-м месте в мире по суточному приросту смертей от коронавируса.
Также мы писали о том, что на этой неделе Минздрав планирует заключить контракты с производителями вакцин от коронавируса.