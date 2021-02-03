В Украине, где количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 3 285 человек, выявлено уже 1 227 164 случая Covid-19.

Об это свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

По данным Минздрава, в Хмельницкой области за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения. В 10 регионах страны за день обнаружили менее 100 новых пациентов.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 3 февраля:

Киев - 330 случаев;

Винницкая область - 192 случая;

Волынская область - 94 случая;

Днепропетровская область - 122 случая;

Донецкая область - 102 случая;

Житомирская область - 62 случая;

Закарпатская область - 129 случаев;

Запорожская область - 211 случаев;

Ивано-Франковская область - 298 случаев;

Киевская область - 164 случая;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 61 случай;

Львовская область - 182 случая;

Николаевская область - 65 случаев;

Одесская область - 177 случаев;

Полтавская область - 192 случая;

Ровенская область - 101 случай;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 230 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 0 случаев;

Черкасская область - 98 случаев;

Черновицкая область - 165 случаев;

Черниговская область - 53 случая.

Напомним, Украина на 11-м месте в мире по суточному приросту смертей от коронавируса.

Также мы писали о том, что на этой неделе Минздрав планирует заключить контракты с производителями вакцин от коронавируса.