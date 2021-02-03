Вчера поздно вечером Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и его активов - телеканалов NewsOne, Zik и 112.

Это решение беспрецедентное с двух позиций.

Во-первых, впервые за всю историю Украины без суда и следствия закрывают крупнейшие новостные телеканалы. Во-вторых, санкции Зеленский ввел против гражданина Украины, хотя по закону под них подпадают лишь иностранцы или лица без гражданства.

Так или иначе, но каналы еще вчера вечером прекратили вещание. Но пообещали отстаивать свою правоту в судах. А однопартийцы попавшего под санкции Козака - фракция "Оппозиционной платформы" - собираются сегодня поднимать этот вопрос в Раде.

В соцсетях же говорят, что Зеленский окончательно перешел водораздел между демократией и диктатурой. И сделал даже то, на что не решался Порошенко.

"Страна" продолжает следить за событиями вокруг свободы слова в Украине. Как вчера закрывали NewsOne, Zik и 112, мы следили в первой части онлайн-хроники. Этот материал обновляется.

Спецэфир закрытых телеканалов

08:52 Министр культуры Александр Ткаченко порадовался закрытию NewsOne, Zik и 112. И написал, что "свобода слова для Украины - это ключевое".

08:42 "Слуга народа" Максим Бужанский осуждает запрет на телеканалы.

"Я, наверно, буду не в тренде, но если есть факт финансирования террористической деятельности, нужно не самолёт верёвкой за столб в гараже привязывать и телевизор выключать, а вручать подозрение, избирать меру пресечения и предъявлять обвинения.

Без всего этого, как то немного не логично.

И да, я не уверен, что избиратель СН узнает что то хорошее про СН с оставшихся благополучно работающими телеканалов Порошенко.

Это если не касаться вопросов законности принятых мер".

08:41 По информации источников "Страны", в 8:50 состоится заседание фракции ОПЗЖ.

"Соберутся, чтобы продумать дальнейший план действий. О блокировке трибуны окончательного решения нет", - сообщил источник.

08:39 Заявление одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука по поводу закрытия каналов:

"Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это решение является абсолютно незаконным, поскольку согласно части второй статьи 1 Закона Украины "О санкциях", они "могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства…", а народный депутат Тарас Козак – гражданин Украины, и телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами.

Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом. О том, почему Президент позволяет себе цинично и грубо нарушать Конституцию и законы. И на эти вопросы придется дать ответы, как бы он ни хотел этого избежать.

Причина падения рейтинга действующего Президента и его партии не в работе телеканалов, а в том, что каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают – их цинично обманули, продолжают обманывать, а теперь начали применять насилие, издевательства и принуждение к несогласным. Сегодня Президент Зеленский одним росчерком пера вышвырнул на улицу полторы тысячи журналистов и работников трех телеканалов и лишил миллионы зрителей права на получение объективной информации.

Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая Президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения. Но за такие решения неизбежно придется нести ответственность. На ум приходит пророчество из запрещенной властью Зеленского книги "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова: "…Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила"".

08:30 В эфире отключенных от вещания каналов (они теперь доступны только на YouTube) показывают внутреннюю переписку в чате "Слуг". Глава фракции Давид Арахамия пишет, что с утра нардепы ОПЗЖ готовятся блокировать трибуну.

08:00 Евгений Шевченко, нардеп от "Слуги народа", в рамках марафона заблокированных телеканалов заявил, что ряд его коллег радуется запрету на вещание медиа, принадлежащих Тарасу Козаку. Однако сам он этого злорадства не разделяет.

"Мы так дойдем до НКВД и инквизиции. Зачем выходить за рамки закона? Все, что делается незаконно, всегда приводит к плохим последствиям. Вижу, что некоторые депутаты радуются этому. Их немного, но есть. Что касается блокировки парламента и недопуска депутатов ОПЗЖ к трибуне - ну это вообще уже. Тогда у нас демократии нет. Нужно отменять Конституцию и объявлять, что у нас диктатура", - заявил Евгений Шевченко.