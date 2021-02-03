Президент США Джо Байден подписал три указа, отменяющих введенные его предшественником Дональдом Трампом жесткие ограничения в иммиграционной политике Штатов.

Церемонию подписания документов в YouTube транслировала пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я подписываю несколько указов по укреплению нашей иммиграционной системы, опираясь на исполнительные распоряжения, которые я принял в первый день, чтобы защитить "мечтателей" (DREAMers, от DREAM Act - Закон о развитии, помощи и образования для несовершеннолетних иностранцев - Ред.), отменить запрет на въезд мусульман, а также улучшить управление нашими границами", - сказал Байден.

По его словам, таким образом он устраняет последствия "плохой политики" предыдущего президента США.

Таким образом, первым указом Байден восстановил исполнительное распоряжение о воссоединении семей, чтобы у мигрантов, которые незаконно прибыли в США, не отнимали детей. Второй указ касается создания региональной структуры для устранения первопричин миграции. Третий документ нацелен восстановить доверие к системе законной иммиграции в США, а также укрепить усилия по интеграции новых американцев.

Напомним, ранее Байден отменил указ Трампа об открытии границ для туристов из Европейского Союза.

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