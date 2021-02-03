По состоянию на утро среды, 3 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 285 человек.

Напомним, что вчера, 2 февраля, в стране было выявлено 2 394 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения выросло на 891 человека.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 227 164 человека. Выздоровели за последние сутки 10 101 человек (с начала эпидемии - 1 045 473 человека - Ред.). Умерло за сутки 165 пациентов (с начала эпидемии - 23 089 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 159 человек. Среди новых зараженных 156 детей и 186 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (330 человек), Ивано-Франковской области (298), Запорожской области (211), Полтавской области (192) и Харьковской области (230).

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал как Украину поставили в конец очереди по вакцинам.

Также мы рассказывали, что Ляшко раскрыл детали вакцинации в Украине.