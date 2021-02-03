Вчера, 2 февраля, московский суд вынес приговор и назначил известному оппозиционному политику Алексею Навальному 3,5 года колонии общего режима. Таким образом условное наказание суд заменил на реальное.

Алексей Навальный будет этапирован в колонию после вступления этого решения суда в силу, и это должна быть одна из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах, как передает "Интерфакс".

"Согласно закону, после вступления в силу вынесенного решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ", - рассказал зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

Он также не исключил, что теоретически Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но это маловероятно.

Ранее "Страна" сообщала, что в Госдепе грозят привлечь Россию к ответственности после приговора Навальному.