Знаменитый американский бизнесмен, основатель компании Amazon и мультимиллиардер Джефф Безос объявил о своем решении покинуть пост генерального директора компании уже в третьем квартале 2021 года.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Amazon.

После своего ухода Джефф Безос займет должность исполнительного директора Amazon, а на его место прийдет Энди Ясси, который в настоящее время является руководителем Amazon Web Services.

Безос намерен посвятить себя новым продуктам и проектам компании.

"Энди хорошо известный в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я ему полностью доверяю", - отметил Безос.

Он также добавил, что перед компанией стоят новые вызовы.

"Amazon - это то, что есть благодаря изобретениям. Мы вместе совершали безумные вещи, а потом делали их нормальными. Мы первыми разработали обзоры клиентов, 1-Click, персонализированные рекомендации, безумно быструю доставку Prime, покупки Just Walk Out, Climate Pledge, Kindle, Alexa, облачные вычисления инфраструктуры, выбор карьеры и многое другое, - сказал Джефф Безос. - Если вы все сделаете правильно, через несколько лет после удивительного изобретения новая вещь становится нормой. Люди зевают. Этот зевок - величайший комплимент, который может получить изобретатель. Когда вы смотрите на наши финансовые результаты, то на самом деле видите долгосрочные совокупные результаты изобретений. Прямо сейчас я вижу, что Amazon наиболее изобретательна, поэтому это оптимальное время для этого перехода".



Джефф Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году.

Ранее "Страна" сообщала, что на фоне пандемии коронавируса Джефф Безос заработал 24 миллиарда долларов.