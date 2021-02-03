В США дипмиссию России забросали банками с краской, фото: twitter.com/rcgnewyork

В США разразился очередной дипломатический скандал. Генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что на дипмиссию, в ходе антироссийской акции протеста, напали вандалы.

Об этом сообщает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.

Как рассказал источник, после случившегося российские дипломаты попросили Госдепартамент США обеспечить безопасность дипмиссии.

В Нью-Йорке напали на генконсульство РФ

По его словам, во время антироссийской акции неизвестный испачкал фасад здания генконсульства красной краской.

"С 14.00 до 20.00 (по местному времени - Ред.) у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания у нас испачкана красной краской", - сказал сотрудник дипмиссии.

Как указал собеседник, максимальное число людей, участвовавших в акции, достигало "порядка десяти". Он не уточнил, что они скандировали или к чему призывали.

Сотрудник генконсульства добавил, что дипведомство обратилось в правоохранительные органы с просьбой обеспечить порядок у здания, но за все время проведения акции, "общая направленность" которой была "антироссийская", они "не сочли возможным появиться у консульства".

Ранее "Страна" сообщала, что перед Новым годом в Нью-Йорке совершила суицид дипломат, работавшая в ООН.

Так же мы рассказывали, что в Нью-Йорке умер режиссер фильмов Бэтмэн, Призрак оперы и сериала Карточный домик.

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