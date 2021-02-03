В США разразился очередной дипломатический скандал. Генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что на дипмиссию, в ходе антироссийской акции протеста, напали вандалы.

Об этом сообщает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.

Как рассказал источник, после случившегося российские дипломаты попросили Госдепартамент США обеспечить безопасность дипмиссии.

По его словам, во время антироссийской акции неизвестный испачкал фасад здания генконсульства красной краской.

"С 14.00 до 20.00 (по местному времени - Ред.) у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания у нас испачкана красной краской", - сказал сотрудник дипмиссии.

Как указал собеседник, максимальное число людей, участвовавших в акции, достигало "порядка десяти". Он не уточнил, что они скандировали или к чему призывали.

Сотрудник генконсульства добавил, что дипведомство обратилось в правоохранительные органы с просьбой обеспечить порядок у здания, но за все время проведения акции, "общая направленность" которой была "антироссийская", они "не сочли возможным появиться у консульства".



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