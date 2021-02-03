Совместный марафон трех оппозиционных телеканалов 112, ZIK, NewsOn (заблокированных указом президента Зеленского, мы ведем обновляемый онлайн-репортаж об этом) продлился до 03:00 3 февраля.

Но с 07:00 марафон вновь начался на YouTube:

Видео: Телеканал ZIK

Как "Стране" сообщили журналисты все трех телеканалов, сегодня они выходят на работу в обычном режиме.

И будут вести эфир в YouTube. Также сегодня холдинг определится со своей дальнейшей стратегией. По предварительным данным указ президента о введение в действие санкций СНБО будет оспорен в Верховном суде.

Напомним, "Страна" ранее сообщала, что что говорят журналисты об отключении телеканалов Newsone, Zik, 112.

Кроме этого мы сообщали, что появилось заявление телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne в связи с санкциями Зеленского.