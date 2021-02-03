Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, когда в Украину поступят вакцины от Covid-19 и раскрыл некоторые детали грядущей вакцинации, которая начнется уже в этом месяце - в феврале.

Сначала Украина начнет прививать вакциной компании Pfizer, а затем препаратом АstraZeneca.

"Да, действительно, механизм COVAX подтвердил, что в Украину придет 117 тысяч доз вакцины м+РНК, то есть производителя Pfizer, которая разрешена ВОЗ для использования в экстренных условиях. Позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer, но это уже будет следующая поставка - в середине апреля", - заявил Виктор Ляшко в эфире телеканала "Прямой".

Видео: Телеканал Прямий

Он подтвердил, что вакцинация в Украине начнется с медиков, работающих непосредственно с больными Covid-19.

"Эти 117 000 доз вакцины мы сделали приоритетом так, как это предусматривает дорожная карта по вакцинации, ими будут вакцинироваться медицинские работники. В первую очередь, это медицинские работники, а также другие работники учреждений здравоохранения, больниц, где лечат больных Covid-19. Следующий этап - это работники экстренной медицинской помощи, в первую очередь - это диспетчеры, а во вторую очередь - это бригады, которые выезжают на вызовы больных Covid-19", - рассказал главный санврач страны.

По словам Ляшко, вторую партию Covid-вакцин производителя AstraZeneca Украина ожидает до конца второго квартала.

"В дальнейшем мы ожидаем от 2,5 до почти 4 миллионов доз до конца второго квартала вакцины AstraZeneca, которая должна уже где-то на этой неделе получить также предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения. И ждем подписи министром здравоохранения договоров, которые уже проводит международная организация, и где они должны появиться, по поставке вакцины за бюджетные средства", - добавил санврач.

При этом он категорически отверг возможность поставки в Украину российской вакцины "Спутник V", даже в случае прохождении всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире.

Ранее "Страна" в материале "Укол за три тысячи евро и странные смерти" рассказала о 5 главных фактах про вакцину Pfizer, которую везут в Украину.