Где смотреть отключенные по указу Зеленского телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK
В ночь на 3 февраля после подписания Владимиром Зеленским указа о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK они были отключены. Согласно указу, санкции будут действовать в течение пяти лет.
Поскольку указ означает блокировку телевизионного вещания всех трех телеканалов, они перешли в интернет. Эфиры опальных СМИ можно смотреть на видеохостинге YouTube.
ZIK:
"112 Украина":
NewsOne:
Ранее "Страна" приводила мнение украинских журналистов по поводу запрета вещания телеканалов. Большинство сошлись во мнении, что это недопустимо, хотя нашлись и такие, кто порадовался действиям властей.
Мы также цитировали заявление партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", назвавшей указ Зеленского актом узурпации власти, откровенной цензуры, а также механизмом установления диктатуры.
Между тем на съемки марафона, посвященного санкциям против СМИ, охрана перестала пускать гостей.