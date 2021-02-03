В ночь на 3 февраля после подписания Владимиром Зеленским указа о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK они были отключены. Согласно указу, санкции будут действовать в течение пяти лет.

Поскольку указ означает блокировку телевизионного вещания всех трех телеканалов, они перешли в интернет. Эфиры опальных СМИ можно смотреть на видеохостинге YouTube.

ZIK:



"112 Украина":



NewsOne:

Ранее "Страна" приводила мнение украинских журналистов по поводу запрета вещания телеканалов. Большинство сошлись во мнении, что это недопустимо, хотя нашлись и такие, кто порадовался действиям властей.

Мы также цитировали заявление партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", назвавшей указ Зеленского актом узурпации власти, откровенной цензуры, а также механизмом установления диктатуры.

Между тем на съемки марафона, посвященного санкциям против СМИ, охрана перестала пускать гостей.